Зеленський звільнив посла України в Білорусі
Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі
Про це йдеться на офіційному сайті президента.
Указ №346/2023 про звільнення було підписано 22 червня.
"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Довідково. Ігор Юрійович Кизим - український дипломат, народився 20 серпня 1961 року в Харкові. Був тимчасово повіреним у справах України у Великій Британії з 2014 по 2015. З 2017 по 2023 був Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Білорусь. 18 квітня 2023 року викликаний для консультацій до Києва, у зв'язку із недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.
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