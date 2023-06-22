Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Указ №346/2023 про звільнення було підписано 22 червня.

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Ігор Юрійович Кизим - український дипломат, народився 20 серпня 1961 року в Харкові. Був тимчасово повіреним у справах України у Великій Британії з 2014 по 2015. З 2017 по 2023 був Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Білорусь. 18 квітня 2023 року викликаний для консультацій до Києва, у зв'язку із недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.