Жінка вперше стала губернатором штату Нью-Йорк

Про це повідомляє AP.



Гочул склала присягу губернатора в Капітолії штату в присутності головної судді штату Джанет Діфіоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, що я впораюся з цим завданням. І я справді пишаюся тим, що обрана губернатором, і я не підведу їх", – сказала Гочул.

До цього Гочул з 2015 була віцегубернаторкою штату.