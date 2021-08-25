Жінка вперше стала губернатором штату Нью-Йорк
Демократка Кеті Гочул стала першою жінкою, яка очолила штат Нью-Йорк
Про це повідомляє AP.
Гочул склала присягу губернатора в Капітолії штату в присутності головної судді штату Джанет Діфіоре.
"Я скажу жителям Нью-Йорка, що я впораюся з цим завданням. І я справді пишаюся тим, що обрана губернатором, і я не підведу їх", – сказала Гочул.
До цього Гочул з 2015 була віцегубернаторкою штату.
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