Житель Кривого Рогу підірвав себе гранатою неподалік від прохідної Південного ГЗК

Співробітники поліції, які оперативно прибулі на місце події, виявили чоловіка у сусідньому подвір'ї (вулиця Кармелюка, 19). Він в прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав в руці, розповідає Еспресо.TV.



Правоохоронці довго довго балакали з ним, проте це виявилося безуспішним.



"У певний момент розсерджений чоловік відпустив гранати. Вони вибухнули в декількох метрах від потерпілого", - наводить подробиці криворізький сайт Відкритий.



Він вижив, але, як зазначає видання, йому відірвало ногу.



Є інформація, що ця людина є учасником АТО-ООС.















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