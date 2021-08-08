Житель Кривого Рогу підірвав себе гранатою неподалік від прохідної Південного ГЗК
У неділю, 8 серпня 2021 року, на прохідну Південного ГЗК в Кривому Розі прийшов чоловік, який пригрозив співробітникам підірвати гранату. Він вимагав пройти на територію заводу
Співробітники поліції, які оперативно прибулі на місце події, виявили чоловіка у сусідньому подвір'ї (вулиця Кармелюка, 19). Він в прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав в руці, розповідає Еспресо.TV.
Правоохоронці довго довго балакали з ним, проте це виявилося безуспішним.
"У певний момент розсерджений чоловік відпустив гранати. Вони вибухнули в декількох метрах від потерпілого", - наводить подробиці криворізький сайт Відкритий.
Він вижив, але, як зазначає видання, йому відірвало ногу.
Є інформація, що ця людина є учасником АТО-ООС.
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