Жителі Генічеська на Херсонщині підпалили військомат, в якому розмістились окупанти

Про це повідомляє депутат місцевої обласної ради Сергій Хлань.

Сьогодні, 27 березня, стало відомо, що в ніч проти 17 березня спалили захоплену будівлю військового комісаріату.

"Геничани чинять опір російським окупантам, вночі спалили військкомат, захоплений окупантами, в якому вони розміщувалися", – заявив Хлань.

Нагадаємо, в Славутичі рашисти вбили трьох учасників проукраїнської мирної акції, а в Ірпені - директорку дитсадка та її чоловіка.

Додамо, під час захисту Маріуполя від російських окупантів загинув важкоатлет із Запоріжжя Атанас Іванов.

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