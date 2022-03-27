Захищаючи Маріуполь, загинув запорізький важкоатлет Атанас Іванов

Про це повідомляє Перший запорізький.

Атанаса Іванова нагороджено орденом "За мужність" III ступеня, посмертно.

За словами заступника голови обласної федерації важкої атлетики України Рудольфа Акопяна, Атанас Іванов був вихованцем обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з важкої атлетики ім. Леоніда Жаботинського.

Іванов є багаторазовим призером і переможцем міських та обласних першостей. Також брав участь у чемпіонатах України.

9 березня стало відомо, що у Сумах під час авіаудару загинув чемпіон України із самбо Артем Прийменко.

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