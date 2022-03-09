У Сумах під час авіаудару загинув чемпіон України зі самбо

Про це у Facebook повідомив тренер Євген Леоненко.



Під час авіаудару по житловому району Сум загинули Артем Прийменко 2006 року народження і вся його родина - тато, мати, бабуся та два молодші брати.



"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житловому районому мирного населення, м. Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо. Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл", – написав тренер.



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