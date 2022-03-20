Жителі Маріуполя, які перебувають в окупованому передмісті, помирають від голоду, - Денісова

Про це написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.



"Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардувань російських окупантів до Мангуша та Мелекіно, помирають від голоду. Окупанти не допускають гуманітарні вантажі з їжою, ліками, предметами першої необхідності", - зазначила вона.

За її словами, потерпає від гуманітарної катастрофи місто Чернігів, в якому немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

"Майже тиждень йдуть переговори про евакуацію та гуманітарний коридор, але рашисти на нього не погоджуються", - уточнила Денісова.

Вона додала, що гуманітарний вантаж не може потрапити до населених пунктів, де ведуться бойові дії, на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Київщині.

"Позбавлення мирного населення їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням і прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Європейської конвенції з прав людини", - наголосила Денісова.