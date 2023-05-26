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Жительці Мелітополя, яка працювала "заступницею міністра освіти" у окупантів, повідомили про підозру

26 травня, 2023 п'ятниця
17:48
Кримінал СБУ

Українські правоохоронці оголосили підозру місцевій жительці Мелітополя, яка працювала "першою заступницею міністра освіти і науки Запорізької області" в окупантів

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

Зазначається, що восени минулого року жінка добровільно обійняла посаду "першої заступниці міністра освіти і науки Запорізької області"  у складі окупаційної адміністрації росіян.

За даними слідства, на посаді жінка почала забезпечувати реалізацію незаконної "державної політики" окупантів у галузях освіти і науки. 

Підозрювана активно пропагувала ідеї "руського миру", розповсюджувала ворожу пропаганду з метою дискредитації дій української влади, виконувала інші функціональні обов’язки, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

"За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жительці Мелітополя на Запоріжжі (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, слідчі СБУ викрили колаборанта, який служив в окупаційній поліції села Велика Білозерка Василівського району Запоріжжя. Йому оголосили підозру у держзраді.

Україна
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
Офіс генпрокурора
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