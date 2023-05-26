Жительці Мелітополя, яка працювала "заступницею міністра освіти" у окупантів, повідомили про підозру
Українські правоохоронці оголосили підозру місцевій жительці Мелітополя, яка працювала "першою заступницею міністра освіти і науки Запорізької області" в окупантів
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що восени минулого року жінка добровільно обійняла посаду "першої заступниці міністра освіти і науки Запорізької області" у складі окупаційної адміністрації росіян.
За даними слідства, на посаді жінка почала забезпечувати реалізацію незаконної "державної політики" окупантів у галузях освіти і науки.
Підозрювана активно пропагувала ідеї "руського миру", розповсюджувала ворожу пропаганду з метою дискредитації дій української влади, виконувала інші функціональні обов’язки, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.
"За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жительці Мелітополя на Запоріжжі (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, слідчі СБУ викрили колаборанта, який служив в окупаційній поліції села Велика Білозерка Василівського району Запоріжжя. Йому оголосили підозру у держзраді.
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