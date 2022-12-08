Житомирська обласна рада підтримала звернення щодо заборони московської церкви, ініційоване "ЄС"

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

У звернені вимагається від влади: ухвалити закон, яким російська православна церква, її підрозділи та залежні організації будуть заборонені в Україні. Забезпечити неухильне виконання українського законодавства щодо заборони російської церкви, її підрозділів та залежних організацій в Україні, а також сприяння волевиявленню українських православних щодо об'єднання в автокефальній помісній Православній Церкві України.

"Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦ МП, і ми спостерігаємо, яку загрозу несуть московські церкви Україні. В той час, коли вже 8 місяців у Верховній раді зареєстрований законопроєкт, який забороняє російську церкву з усіма своїми структурними підрозділами, але чомусь його розгляд блокується", - наголосив голова фракції "ЄС" у Житомирській обласній раді Олександр Рабінович.

"Дорога українців до Бога не має лежати через Москву! Наша фракція дякує колегам, що підтримали звернення, але хочу передати окремий "привіт" ОПЗЖ, які встигли перевзутися, але не встигли полюбити країну в темряві. Для мене особисто не зрозуміла їх позиція, адже складається відчуття, що вони живуть в іншій країні. Обшуки по всій Україні, свідчення прихожан, "здачі" позицій наших військових - хіба це не привід для того, що РПЦ прямо співпрацює з кремлем", - наголосила депутатка партії "ЄС" у Житомирській обласній раді Тетяна Парфєнтієва.

Депутати наголошують: "З огляду на останні події, обшуки СБУ в приміщеннях московського патріархату, затримання осіб із числа служителів Гундяєва/Путіна, стає очевидно, що рішення щодо отримання Томоса про автокефалію Православної церкви України було вкрай важливим та єдиним правильним".

У фракції підкреслюють, що РПЦ необхідно заборонити по всій території Україні, адже тільки на Житомирщині функціонує близько 900 осередків російської церкви.

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