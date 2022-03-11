Жоден російський тенісист не вибачився. Їхня єдина проблема зараз, що вони не можуть переказати гроші, - друга ракетка України Костюк

Про це повідомляє lequipe.fr.



За словами Костюк, зараз проблема росіян те, що вони не можуть переказати гроші.



"Дуже розчаровує те, що жоден російський гравець не прийшов, щоб побачитися зі мною. Ніхто з них не сказав, що вони шкодують, що їхня країна робить з моєю. Жодних вибачень я не чула, жоден із них не сказав мені, що він не підтримує те, що відбувається. Як на мене, то це шок. Мені боляче через це. Мені боляче щоразу бачити російських гравців, коли я приїжджаю на стадіон. Їхня єдина проблема зараз – це те, що вони не можуть переказати гроші. Ось про це вони розмовляють! Я вважаю, що це є неприйнятним. Чому російські тенісисти так поводяться? У мене цього немає пояснень, я не знаю", - розповіла Марта Костюк.



Марта Костюк займає 50 позицію в оновленому рейтингу WTA. Це другий показник серед українок. Вище лише Еліна Світоліна, яка є 15-ю.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb