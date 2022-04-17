Журналістам не дозволяють ставити запитання Зеленському щодо закриття цифрового мовлення 5 каналу, Прямого й Еспресо, - Княжицький
Депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький заявив, що журналісти беруть інтерв'ю у президента Володимира Зеленського за умови не запитувати про блокування каналів Еспресо, Прямого і 5-го
Про це він написав у фейсбуці.
"Було гарне інтерв'ю з представниками онлайн-медіа Зеленського. За моєю інформацією, умовою участі журналістів була згода не ставити запитання про обмеження свободи слова, закриття цифрового мовлення Еспресо, Прямого і П'ятого. Добре, що дозволили запитати про Маріуполь. Як я зрозумів, у трагедії цивільних і військових винні західні партнери, які мало зброї дають, і самі військові, бо то все їхні рішення. Що буде з Маріуполем - невідомо. Чи відомо???" - написав депутат.
За словами Миколи Княжицького, мовлення проукраїнських каналів обмежують і забороняють їм брати участь у телемарафоні, оскільки "там медведчуківським ведучим часу замало". Проте власник 4 каналу, мовлення якого не обмежують, - депутат від "Слуги народу" Ковальов - керує ним з тимчасово окупованої Херсонщини, не маючи претензій від росіян.
"Колись це називалося сюр. Зараз це біль. У мене є свій біль , пов'язаний з закриттям каналів, але коли я бачу звернення з Маріуполя - про все забуваю. Я розумію, що це війна, що є жертви. Але війна ведеться не за території, а за людей. Часом заради життя і на війні треба приймати не популістські, а зважені і продумані рішення", - наголосив Микола Княжицький.
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