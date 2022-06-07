Журналісти BBC потрапили під обстріл росіян на Донбасі
Кореспондентка BBC Орла Ґерін та її знімальна група потрапила під обстріл російських військ на сході України
Про це повідомляє BBC.
За словами журналістки, під час обстрілу вони ховались в машині. “Військові кажуть, це була касетна бомба”, – сказала вона.
Журналісти також чули вогонь у відповідь на обстріл.
“Добре видно, що війна точиться надзвичайно активно. І росіяни намагаються наступати”, – зазначила Орла.
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