Про це повідомляє BBC.

За словами журналістки, під час обстрілу вони ховались в машині. “Військові кажуть, це була касетна бомба”, – сказала вона.

Журналісти також чули вогонь у відповідь на обстріл.

“Добре видно, що війна точиться надзвичайно активно. І росіяни намагаються наступати”, – зазначила Орла.