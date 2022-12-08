"Зима буде важкою": в МОЗ дали поради, як уникнути переохолодження
Цієї зими українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв. А тому не завадить запам'ятати, як ідентифікувати переохолодження та як допомогти постраждалому, не нашкодивши йому
Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України.
Медики вирізняють три стадії переохолодження. Першу можна розпізнати за лихоманкою, слабкістю, втомою, сонливістю, дрібним (холодовим) тремтінням м'язів й "гусячою шкірою". При другій стадії холодове тремтіння досягає максимуму. З'являється поверхневе охолодження, а сонливість переходить у розлад свідомості. Пригнічення холодового тремтіння свідчить про перехід у третю стадію. Людина зазнає дуже небезпечного охолодження, яке може призвести до зупинки дихання й роботи серця. Постраждалий може втратити свідомість. На цьому етапі вкрай важливо якомога швидше надати допомогу – без неї людина ризикує померти.
Крім низьких температур, холодову травму можуть спровокувати й інші чинники:
- висока вологість (холодову травму може спровокувати навіть перебування за температури +5°С +8 °С, якщо воно тривале і є висока вологість);
- вітер (наявність вітру значно збільшує тепловтрату);
- хронічні захворювання;
- надмірна втома;
- вживання алкоголю;
- вразливий вік: діти та люди похилого віку через особливості теплообмінних процесів в їхньому організмі є більш чутливими до впливу низьких температур;
- носіння тісного незручного взуття й легкого одягу.
Як допомогти постраждалому, який зазнав переохолодження:
- переконайтеся, що ні вам, ні йому нічого не загрожує;
- перемістіться у тепле приміщення;
- заспокойте людину та поясніть їй, якими будуть подальші дії;
- зателефонуйте на "103" й виконайте вказівки диспетчера;
- зніміть з постраждалого холодний або вологий одяг;
- дайте йому випити теплий напій, але без вмісту алкоголю;
- накрийте його термопокривалом чи теплою ковдрою;
- залишайтеся поряд до приїзду медиків;
- якщо бачите, що стан людини погіршується, зателефонуйте повторно на "103";
- якщо постраждалий знепритомнів й не подає ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
У МОЗ дали поради, як подовжити "життя" їжі та яким харчам надавати перевагу, допоки тривають регулярні обстріли енергосистеми УкраїниСтежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе