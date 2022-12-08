Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України.

Медики вирізняють три стадії переохолодження. Першу можна розпізнати за лихоманкою, слабкістю, втомою, сонливістю, дрібним (холодовим) тремтінням м'язів й "гусячою шкірою". При другій стадії холодове тремтіння досягає максимуму. З'являється поверхневе охолодження, а сонливість переходить у розлад свідомості. Пригнічення холодового тремтіння свідчить про перехід у третю стадію. Людина зазнає дуже небезпечного охолодження, яке може призвести до зупинки дихання й роботи серця. Постраждалий може втратити свідомість. На цьому етапі вкрай важливо якомога швидше надати допомогу – без неї людина ризикує померти.

Крім низьких температур, холодову травму можуть спровокувати й інші чинники:

висока вологість (холодову травму може спровокувати навіть перебування за температури +5°С +8 °С, якщо воно тривале і є висока вологість);

вітер (наявність вітру значно збільшує тепловтрату);

хронічні захворювання;

надмірна втома;

вживання алкоголю;

вразливий вік: діти та люди похилого віку через особливості теплообмінних процесів в їхньому організмі є більш чутливими до впливу низьких температур;

носіння тісного незручного взуття й легкого одягу.

Як допомогти постраждалому, який зазнав переохолодження:

переконайтеся, що ні вам, ні йому нічого не загрожує;

перемістіться у тепле приміщення;

заспокойте людину та поясніть їй, якими будуть подальші дії;

зателефонуйте на "103" й виконайте вказівки диспетчера;

зніміть з постраждалого холодний або вологий одяг;

дайте йому випити теплий напій, але без вмісту алкоголю;

накрийте його термопокривалом чи теплою ковдрою;

залишайтеся поряд до приїзду медиків;

якщо бачите, що стан людини погіршується, зателефонуйте повторно на "103";

якщо постраждалий знепритомнів й не подає ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

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