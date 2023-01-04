Зірка Marvel Джеремі Реннер вперше вийшов на зв'язок після операції

Реннер зробив допис в інстаграм.

"Дякую всім за теплі слова. Зараз я дуже безсилий, щоб багато писати. Але я посилаю любов всім вам", - написав Джеремі Реннер.

Зірковий актор Marvel отримав травму грудної клітини та ортопедичні травми під час прибирання снігу. У понеділок, 2 січня, зірку прооперували. Після цього американця перевели у відділенні інтенсивної терапії.

Реннер травмувався, коли розчищав дорогу неподалік свого дому в Тахо, аби його сім’я могла виїхати після сильного передноворічного снігового шторму.

За словами сусіда актора, машина Snowcat випадково наїхала на ногу актора, і він втратив багато крові від травми. Інший сусід, який є лікарем, зміг накласти джгут на ногу, поки не приїхали медики.

Одразу після жахливої аварії Реннера доставили гелікоптером до лікарні. Актор втратив велику кількість крові.

1 січня популярний голлівудський актор Джеремі Реннер отримав важкі травми в наслідок інциденту, що стався під час прибирання снігу.

Станом на ранок, 3 січня, повідомлялось, що Реннера вже прооперували, він залишається у відділенні інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані.

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