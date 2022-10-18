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OPINION

Злі язики кажуть, що в ОП вже зібралися на вибори

Борислав Береза
18 жовтня, 2022 вiвторок
16:22
Погляд Борислав Береза

Влада хоче зробити фінт вухами та ввести воєнний стан, наприклад, до 31 березня, а продовжити його з 3 квітня. І провести вибори у вікні з 1 та 2 квітня. Бо тоді не буде воєнного стану

Перед від'їздом я поспілкувався зі злими язиками з Банкової. І вперше я не повірив у те, що вони розповідають. Впевнений, що вони намовляють на ОП. Ну, навіть я, який не дуже шаную прислугу з Банковою, не можу повірити в цей інсайд. Отже, все це просто чутки.

А інформація була така. Мовляв, в ОП вже ухвалили рішення про вибори. І провести їх вирішили навесні чи восени наступного року, залежно від результатів на фронті. Для цього вони, буцімто, звернуться до Конституційного суду з питанням, чи можна проводити вибори й наш найнезалежніший суд відповість, що вибори проводити під час воєнного стану проводити не можна, а агітацію та виборчі перегони провадити можна. Це дасть прислузі з ОП можливість проводити свою агітацію з використанням єдиного телемарафону та з огляду на те, що вони повністю контролюватимуть інформаційний простір. Як в ефір потраплятимуть інші партії – вже зрозуміло. У це повірити не можу. ОП до такої ницості не може опуститися. Тому вважаю, що це брудні наговори. Але злі язики на цій інформації не зупинилися.

Для цього ОП, буцімто, звернеться до Конституційного суду з питанням, чи можна проводити вибори й наш найнезалежніший суд відповість, що вибори проводити під час воєнного стану проводити не можна, а агітацію та виборчі перегони провадити можна

Їхні брудні інсинуації ганьблять ОП у тому, що влада хоче зробити фінт вухами та ввести воєнний стан, наприклад, до 31 березня, а продовжити його з 3 квітня. І провести вибори у вікні з 1 та 2 квітня. Бо тоді не буде воєнного стану. Але я впевнений, що на таку гидоту ніхто на Банковій не піде. І не тому, що це аморально, а й тому, що за владу там не тримаються і не користатимуть з хитрощів та схем для перемоги на виборах. Впевнений я і в тому, що Банкова не намагатиметься проводити вибори через Дію під приводом, що треба ж дати можливість усім, хто зараз за кордоном, обрати владу. А ще тому треба буде голосувати у Дії заради безпеки людей. Адже може бути рашистський приліт на виборчу дільницю, у Дії ж все безпечно. Впевнений, що це наклеп на Банкову. Як і те, що нову партію влада може назвати... Дія.

Треба буде голосувати у Дії заради безпеки людей. Адже може бути рашистський приліт на виборчу дільницю, у Дії ж все безпечно

Тож все це брехня. Так? Адже які можуть бути вибори до закінчення війни? Так, у ВР повно пройдисвітів, корупціонерів, ґвалтівників, брехунів, наркоманів, "блакитних злодюжок" та проросійських облич, але це не дає можливості провести вибори без оновленого реєстру виборців, без рівного доступу всіх кандидатів до ЗМІ, багато іншого. А ще без довіри до того, що можна зробити із Дією. Я не про те, що там можна намалювати собі голоси. Ні! Хіба можна чекати такого від Трухіна, Арахамії, Клочка, Безуглої, Богуцької, Іванісова, Юрченка, Кузьміних, Анал-табу Яременка чи Тищенка? Звичайно ж, ні. Я впевнений у їхній моральній відповідальності. А інших у нашій ВР немає. Я про хакерів з РФ, яких США звинуватили у втручаннях у вибори. А якщо США не змогли від них захиститись, то я не впевнений і в наших можливостях. Хоча, може наш захист кращий і надійніший, ніж якийсь американський.

Загалом усе це мотивує мене не вірити такій інформації. Тому що намагатися провернути таке під час війни – це абсолютна ницість. А ОП на таке не здатний. Та й наші партнери не визнають таких виборів. Тому я впевнено заявляю, що не вірю в це і сподіваюся, що ви поділяєте мою впевненість!

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, екснародний депутат України

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