ЗМІ написали про виїзд ексголови Херсонської ОДА закордон - той заявив, що все законно

Про нібито виїзд Гордєєва пише видання "Мост" із посиланням на співрозмовників з оточення колишнього посадовця та джерела в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника з близького оточення Андрія Гордєєва, він із родиною виїхав до Канади. Інші джерела називають місцем проживання політика Польщу. Яким чином йому вдалося виїхати за кордон, джерела не знають.

Сам Гордєєв заявив, що за час повномасштабного вторгнення він "втратив здоровʼя, яке я лікую. Як лікую і де, це хвилює і стосується тільки мене і моїх рідних".

"І щоб відчути як людей дурять і обрехують, я напишу прості три речі про себе за півтори роки війни: Я військовий, доброволець, 1,5 року (з них місяць в окупації). Я волонтер, який віддав все своє і не своє (те що не знищене) майно, на користь ЗСУ, організував вивезення не знаю скільки родин військових з окупованої Херсонщини. Я батько 3х неповнолітніх дітей", - написав він.

Відомо, що з 2014 по 2016 рік Андрій Гордєєв був народним депутатом від Блоку Порошенка, а з 2016 до 2019 - головою Херсонської ОДА. Зняли Гордєєва з цієї посади після звинувачень у причетності до вбивства громадської діячки Катерини Гандзюк.