Будь ласка, знаходьмо світло в собі.

Особливо зараз, коли темрява навколо нас намагається знайти двері до наших душ.

Знаходьмо у собі світло для себе і людей навколо. Ви ж знаєте, наскільки нам зараз не вистачає світла і тепла. Тепла слів, світла справ.

Я звертаюся до всіх, незалежно від політичних поглядів. Нумо бути такими, якими ми маємо бути зараз. Українцями. Громадянами

Я звертаюся до всіх, незалежно від політичних поглядів. Нумо бути такими, якими ми маємо бути зараз. Українцями. Громадянами. Безжальними до ворогів, які прийшли на нашу землю. Опорою для інших наших громадян. Невже нам немає, на кого спрямувати ненависть?

Ми маємо зігріти один одного зараз, якщо ми хочемо побачити світанок

Нам потрібне це світло. Нам потрібне це тепло. Бо навколо холодна ніч.

І ми маємо зігріти один одного зараз, якщо ми хочемо побачити світанок.

Знаходьмо світло в собі.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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