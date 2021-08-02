"Зневага до протиепідемічних норм": Ляшко не рекомендує українцям пити алкоголь під час заходів до Дня Незалежності
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців не пити алкоголь під час заходів із нагоди Дня Незалежності
Про це він заявив на форумі "Україна.30", передає Інтерфакс-Україна.
"Що ми просимо зробити українців – утриматися від відвідування масових заходів у разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби або COVID-19", - сказав він.
Міністр також закликав не відвідувати масові заходи громадян, які належать до груп ризику,
Ляшко нагадав про необхідність дотримуватися всіх правил: дистанція, носіння масок, гігієна рук.
"Не вживайте алкогольних напоїв. Алкоголь - зло сам собою. Але велика кількість алкоголю - це зневага надалі чітких прописаних протиепідеміологічних норм. Тому – жодного алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи з сім'єю", - наголосив Ляшко.
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