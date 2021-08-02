"Зневага до протиепідемічних норм": Ляшко не рекомендує українцям пити алкоголь під час заходів до Дня Незалежності

Про це він заявив на форумі "Україна.30", передає Інтерфакс-Україна.

"Що ми просимо зробити українців – утриматися від відвідування масових заходів у разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби або COVID-19", - сказав він.

Міністр також закликав не відвідувати масові заходи громадян, які належать до груп ризику,

Ляшко нагадав про необхідність дотримуватися всіх правил: дистанція, носіння масок, гігієна рук.

"Не вживайте алкогольних напоїв. Алкоголь - зло сам собою. Але велика кількість алкоголю - це зневага надалі чітких прописаних протиепідеміологічних норм. Тому – жодного алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи з сім'єю", - наголосив Ляшко.