"Зоря" - "Брейдаблік": де та коли дивитись матч другого туру Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що у "Зорі" є трохи кращі шанси на перемогу. На виграш українців дають коефіцієнт 2,31. Виграш команди з Ісландії оцінюють у 3,00. Нічию – 3,80.

"Зоря" зараз розділяє друге місце у групі, маючи одне очко. Його українці розділяють з бельгійським "Гентом".

Відзначимо, що це перший матч, який команди проводять між собою.

Початок матчу "Зоря" - "Брейдаблік" запланований на 19:45 четверга, 5 жовтня. Українці можуть переглянути матч Ліги конференцій на Megogo.

Ліга Конференцій. Група B

2 тур

5 вересня

"Брейдаблік" (Ісландія) – "Зоря" (Україна)

Коупавогур. Стадіон "Коупавогсвьоллур"

Трансляція MEGOGO.