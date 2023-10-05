"Зоря" - "Брейдаблік": де та коли дивитись матч другого туру Ліги конференцій
У четвер, 5 жовтня, луганська "Зоря" зіграє проти ісландського "Брейдаблік" у 2-му турі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що у "Зорі" є трохи кращі шанси на перемогу. На виграш українців дають коефіцієнт 2,31. Виграш команди з Ісландії оцінюють у 3,00. Нічию – 3,80.
"Зоря" зараз розділяє друге місце у групі, маючи одне очко. Його українці розділяють з бельгійським "Гентом".
Відзначимо, що це перший матч, який команди проводять між собою.
Початок матчу "Зоря" - "Брейдаблік" запланований на 19:45 четверга, 5 жовтня. Українці можуть переглянути матч Ліги конференцій на Megogo.
Ліга Конференцій. Група B
2 тур
5 вересня
"Брейдаблік" (Ісландія) – "Зоря" (Україна)
Коупавогур. Стадіон "Коупавогсвьоллур"
Трансляція MEGOGO.
- У 1-му турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" у Любліні зіграла з бельгійським "Гентом" внічию 1:1. "Брейдаблік" мінімально програв ізраїльському "Маккабі Тель-Авів" 2:3.
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