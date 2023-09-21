"Зоря" зіграла внічию з "Гентом" на старті Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Зоря" розпочала виступи на груповому етапі Ліги конференцій матчем з "Гентом". Бельгійців луганчани приймали у польському Любліні, де у нинішньому сезоні вони проводитимуть свої домашні матчі в єврокубках.

"Зоря" пропустила на 67-й хвилині, коли забив Уго Кюйперс. Луганчани відігралися за 3 хвилини зусиллями Еудардо Герреро.

"Зоря" та "Гент" звели матч внічию 1:1.

Наступний матч Ліги конференцій "Зоря" зіграє 5 жовтня в Ісландії проти "Брейдабліка", який 21 вересня поступився ізраїльському "Маккабі" з Тель-Авіва 2:3.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.

Ліга конференцій

1-й тур

Група B

21 вересня

"Зоря" (Україна) - "Гент" (Бельгія) 1:1

Гол: Герреро, 70 - Кюйперс, 67

"Зоря": Турбаєвський, Кірюханцев, Боль, Джордан, Снурніцин, Яцик, Антюх (Волошин, 77), Вантух, Мишньов (Мічин, 77), Нагнойний (Венделл, 77), Герреро

"Гент": Руф, Торунаріга, Браун, Ватанабе, Кандусс, Фадіга (Фофана, 62), Кумс, де Сарт (Гандельман, 62), Геркенс (Юльсагер, 62), Тісудалі, Кюйперс

Попередження: Кірюханцев, 86 — де Сарт, 57