"Зоря" - "Гент": букмекери знецінили шанси українців у стартовому матчі Ліги конференцій
У четвер, 21 вересня, луганська "Зоря" зіграє проти бельгійського "Гента" у 1-му турі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що у "Зорі" немає шансів у матчі проти "Гента". На виграш українців дають коефіцієнт 8,10. Виграш бельгійців оцінюють у 1,48. Нічию - 4,95.
Початок матчу "Зоря" - "Гента" запланований на 22:00 четверга, 21 вересня. Українці можуть переглянути матч Ліги конференцій на Megogo.
Окрім "Зорі" та "Гента" у групі змагатимуться ісландський "Брейдаблік" та ізраїльський "Маккабі Тель-Авів".
- 1 вересня англійський "Сандерленд" оголосив про трансфер форварда луганської "Зорі" Назарія Русина.
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