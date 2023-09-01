Футболіст "Зорі" Русин перейшов в "Сандерленд"
Англійський "Сандерленд" оголосив про трансфер форварда луганської "Зорі" Назарія Русина
Про це повідомляє офіційний твіттер "Сандерленда".
"Сандерленд" і "Зоря" домовились про повноцінний трансфер Назарія Русина, не оренду. Сума не розголошується, але раніше мова йшла про 2 млн євро.
Назарій Русин підписав зі "Сандерлендом" контракт на 4 роки з опцією продовження ще на рік.
Хто такий Назарій Русин
Назарій Русин грав на повноцінній основі за "Зорю" з минулого літа. У попередньому сезоні УПЛ зіграв 30 матчів, забив 13 голів та віддав 6 асистів.
Контракт 24-річного українця був розрахований до 2025 року.
"Сандерленд"
У минулому сезоні "Сандерленд" фінішував у Чемпіоншипі на 6-й позиції та не зміг вийти в АПЛ.
Наразі, після 4-х матчів нового сезону, команда йде 18-ю з 4 балами.
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