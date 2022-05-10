Зранку 10 травня окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольськ на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки
Росія обстріляла 10 травня Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджені кілька будинків
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади", – написав він.
Внаслідок обстрілу у Зеленодольську пошкоджено кілька будинків.
"Людей не зачепило. Зараз все нормально", – відзначив Резніченко.
- Нагадаємо, 9 травня Росія двічі обстріляла Одесу. Зокрема, ворог випустив 7 ракет по місту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.39
Купівля 31.39Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.94Продаж 33.8
- Актуальне
- Важливе