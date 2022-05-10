Зранку 10 травня окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольськ на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади", – написав він.

Внаслідок обстрілу у Зеленодольську пошкоджено кілька будинків.

"Людей не зачепило. Зараз все нормально", – відзначив Резніченко.

Нагадаємо, 9 травня Росія двічі обстріляла Одесу. Зокрема, ворог випустив 7 ракет по місту.

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