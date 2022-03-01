ЗСУ 28 лютого збили п'ять винищувачів, вертоліт і два ЗРК "Бук" окупантів

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Під час нальоту росіян на Васильків та Бровари українські винищувачі перехопили та збили два російські літаки.Ззенітно-ракетні дивізіони С-300 вразили ще три. За попередньою інформацією, це були Су-30 та Су-35.



Поблизу Києва ЗРК Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога. Українські штурмовики Су-25 у ланках і парах завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі ворога на Київщині та Житомирщині.



Крім того, українські Су-24м щонайменше нанесли щонайменше чотири нищівні бомбові удари по колонах механізованої техніки, танків, автоколоні з пально-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська. Bayraktar TB2 знищив ворожі танк і два ЗРК "Бук".



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