ЗСУ деокупували вже 1015 населених пунктів, - Зеленський
Збройні сили України деокупували вже 1015 населених пунктів, які були під контролем російських загарбників
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
За словами президента, у деокуповані населені пункти повертається електрика, водопостачання, транспорт та інші комунікації.
"Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. Ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу... Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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