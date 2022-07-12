Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

За словами колаборанта-"керівника" тимчасово окупованих територій Харківської області Ганчева, крадене росіянами зерно "вивозиться з території Харківської області лише на підставі договорів. Фермери домовляються про продаж із трейдерами, а тимчасова адміністрація контролює ці процеси".

Крім того, російські ЗМІ поширюють фейки про те, що "на позиціях ЗСУ на склозаводі в Лисичанську, виявили цілі коробки з готовими коктейлями Молотова". Пропутінські медіа запевняють, що "за словами місцевих жителів, українські націоналісти планували спалити всю інфраструктуру міста під час відступу".

Крім того, міноборони Росії стверджує, що "в Слов’янську українськими націоналістами готується чергова провокація для звинувачення ЗС РФ у завданні ударів по цивільних об’єктах".

Росіяни заявляють, що для цього в будівлі аграрного ліцею начебто "утримуються цивільні мешканці", а сама будівля "замінована і її планують підірвати під час ударів російської артилерії по об’єктах міста".