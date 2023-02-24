ЗСУ ліквідували ще двох російських капітанів, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували ще трьох російських терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Капітан-лейтенант Артем Матлаєв, капітан Владислав Олійник та лейтенант Ілля Рослов успішно демобілізовані. Слава Нації! Смерть ворогам", - пише Штефан.
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