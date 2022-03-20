ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ Палія, - Сухопутні війська ЗСУ
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського фоту РФ із військово-політичної роботи та капітана 1 рангу Андрія Палія
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
"ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського фоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія", - ідеться в заяві.
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