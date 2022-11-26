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Ексклюзив

ЗСУ можуть швидко створювати нові з'єднання, але потрібні великі поставки зброї, - військовий експерт Гендельман

26 листопада, 2022 субота
18:16
війна з Росією ЗСУ

На тлі можливостей української армії щодо утворення нових боєздатних підрозділів виникає проблема щодо темпів поставок західної зброї

Про це сказав ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз питання, яка кількість не стільки в російської, як в української армії, вже готових до використання сил, зокрема й виведених з правого берега. Плюс, як ми знаємо, постійно готуються нові резерви, створюються нові з’єднання. Повідомлення про те, що створюється ще одна десантна бригада, ще одна механізована бригада, йдеться вже про створення нових армійських корпусів", - зазначив він.

На думку експерта, проблема, якими темпами українське командування зможе готувати і постійно виникає питання темпів поставок західного озброєння 

"В плані особистого складу українська армія може доволі швидко створювати нові з’єднання, але не враховуючи навчання і так далі, їх потрібно чимось озброювати, і поки ми не бачимо справді великих поставок, великого зростання поставок. Звичайно, частину можна взяти з трофеїв, з того ж Харківського напрямку, як повідомляється, взято доволі багато, адже вся проблема в тому, що фронт великий, крім створення українського ударного кулака для того ж Мелітопольського напрямку, бажано кинути резерви й на північний схід, і на Бахмут, словом, розсмикувати сили, яких в принципі не так вже й багато, бо резерви ще не повністю готові", - підсумував Гендельман.

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ЗСУ
Військові новини
зброя для України
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