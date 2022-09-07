ЗСУ можуть оточити росіян в Ізюмі та на Правобережжі Херсонщини, - військовий експерт Коваленко

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Російська окупаційна група в Ізюмі може опинитися саме в оточенні. Це дуже велика ймовірність. Ми можемо прогнозувати, що така ситуація може бути на правому березі Херсонщини. Це закінчиться для деяких підрозділів саме оточенням", - розповів він.

На думку експерта, росіяни не зможуть тримати оборону довгий час.

"Їм не вистачає боєкомплекту, вони знаходяться у дуже скрутному логістичному становищі. Немає забезпечення передових підрозділів достатньою кількістю боєприпасів, щоб підтримувати ефективну оборону. В обороні російські окупанти використовують таку ж тактику, що і в наступі - вогневого валу. Без нього немає наступальних чи оборонних дій, тому вони будуть змушені відступати. Я не виключаю, що вони всі свої ресурси стягнуть до Херсону, а після цього будуть вирішувати, як форсувати Дніпро у напрямку лівого берега", - сказав Коваленко.

Він не виключив передислокацію ЗСУ на лівий берег, в район Запорізької області після звільнення Правобережжя Херсонщини.