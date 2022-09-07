ЗСУ можуть оточити росіян в Ізюмі та на Правобережжі Херсонщини, - військовий експерт Коваленко
Дуже велика ймовірність оточення російських військ в районі Ізюму Харківської області
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.
"Російська окупаційна група в Ізюмі може опинитися саме в оточенні. Це дуже велика ймовірність. Ми можемо прогнозувати, що така ситуація може бути на правому березі Херсонщини. Це закінчиться для деяких підрозділів саме оточенням", - розповів він.
На думку експерта, росіяни не зможуть тримати оборону довгий час.
"Їм не вистачає боєкомплекту, вони знаходяться у дуже скрутному логістичному становищі. Немає забезпечення передових підрозділів достатньою кількістю боєприпасів, щоб підтримувати ефективну оборону. В обороні російські окупанти використовують таку ж тактику, що і в наступі - вогневого валу. Без нього немає наступальних чи оборонних дій, тому вони будуть змушені відступати. Я не виключаю, що вони всі свої ресурси стягнуть до Херсону, а після цього будуть вирішувати, як форсувати Дніпро у напрямку лівого берега", - сказав Коваленко.
Він не виключив передислокацію ЗСУ на лівий берег, в район Запорізької області після звільнення Правобережжя Херсонщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе