ЗСУ на Лиманському напрямку взяли у полон 10 окупантів

Про це розповів командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який напередодні відвідав Донеччину.

"На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат", - сказав він.

За словами Сирського, на Бахмутському напрямку тривають важкі бої, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках, але зазнає невдач.

"Щоби просунутись уперед, ворог застосовує максимум зусиль і не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидають нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається", - зазначив генерал.

"Ситуація доволі складна. Разом із тим на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиціі", - додав він.