ЗСУ на Лиманському напрямку взяли у полон 10 окупантів
Збройні Сили України на Лиманському напрямку взяли в полон десятьох окупантів. Загалом ситуація на Донеччині продовжує залишатись доволі складною
Про це розповів командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який напередодні відвідав Донеччину.
"На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат", - сказав він.
За словами Сирського, на Бахмутському напрямку тривають важкі бої, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках, але зазнає невдач.
"Щоби просунутись уперед, ворог застосовує максимум зусиль і не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидають нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається", - зазначив генерал.
"Ситуація доволі складна. Разом із тим на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиціі", - додав він.
- Упродовж останньої доби українські військові відбили понад 36 атак ворога та продовжують тримати оборону у Бахмуті та Мар'їнці на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.41
Купівля 37.41Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.92Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе