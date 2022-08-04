Про це повідомив Центр протидії дезінформації у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні ЦПД при РНБО України, 4 серпня Росія запустила три чергові обмани.

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що Газпром не прийме турбіну для "Північного потоку" через режим санкцій Канади, ЄС та Великої Британії. У компанії заявили, що нинішня ситуація не відповідає контрактним зобов’язанням з боку Siemens.

Дезінформація: Представник МЗС Росії Ігор Вишневецький заявив, що дії російських військових не завдають жодної шкоди безпеці АЕС в Україні, а Запорізька атомна електростанція, "охорону" якої здійснюють російські війська, працює у штатному режимі. Хоча раніше гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю.

Фейк: У міністерстві оборони Росії заявили, що "у Добропіллі Донецької області в приміщеннях пологового будинку зосереджено підрозділи ЗСУ, обладнано склади озброєння та боєприпасів, а медперсонал і жінки з новонародженими дітьми не евакуйовані та фактично використовуються як "живий щит".

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