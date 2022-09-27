ЗСУ обмежує доступ людей до питної води та не допомагає цивільним, - нові фейки РФ

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 вересня

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

За версією ЦПД при РНБО України, 26 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Зокрема, російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ ніяким чином не допомагають мирним мешканцям у місцях бойових дій, а також обмежують їхній доступ до ресурсів. Так, у Маріуполі люди не могли отримати питну воду, оскільки її джерела контролювали українські бійці.

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні пан Ульянов заявив, що суттєво об’єктивнішу картину стану справ на Запорізькій АЕС дозволяє забезпечити присутність МАГАТЕ. Мовляв, за цієї присутності місця для українських та західних спекуляцій щодо присутності на АЕС російських військових стає дедалі менше.

ЦПД при РНБО України виявив ще одну маніпуляцію у словах заступника глави МЗС Росії пана Рябкова. А він заявив: «Росія за різними лініями знову і знову закликає США не наближати обстановку навколо України до небезпечної межі… [однак] США заперечують будь-який альтернативний погляд на ситуацію [на ТОТ України] і лише тиражують погрози".

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