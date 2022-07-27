ЗСУ "обстрілюють" цивільних на Харківщині, а французи відмовляються приймати біженців з України: нові фейки росіян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку російських фейків за 27 липня
Про це повідомив Центр протидії дезінформації у телеграмі.
За інформацією ЦПД при РНБО України, 27 липня росіяни поширили чергові нісенітниці про Україну.
Дезінформація: Представниця Росії в ООН Ірина Тяжлова заявила, що "Росія вважає голослівними звинувачення на свою адресу у кіберагресії, у разі виникнення претензій будь-яка держава може безпосередньо звернутися до компетентних російських структур".Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Харківської області Віталій Ганчев заявив, що "ЗСУ постійно обстрілюють цивільне населення Харківської області, щоб показати вигадані перемоги, а контрнаступ українських військ є нездійсненним і веде до втрат з української сторони".
Дезінформація: Російські пропагандисти, посилаючись на французьку асоціацію допомоги біженцям повідомили, що "у Франції сім’ї відмовляються розміщувати у себе біженців з України, тому знайти місце для ночівлі українцям стає дедалі складніше".
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