ЗСУ отримають перші із закуплених на гроші українців безпілотники "Лелека-100" від фонду "Повернись живим"

До кінця літа фонд "Повернись живим" покриє потреби у подібних безпілотниках 25-ти підрозділів ЗСУ

Про це повідомила команда фонду "Повернись живим"

Перші з 25 безпілотних авіаційних комплексів "Лелека-100", що їх фонд "Повернись живим" вже закупив для допомоги українським військовим на кошти небайдужих українців, днями будуть передані ЗСУ. Мова про аеророзвідку — один із найважливіших напрямків роботи та розвитку українського війська та про "Лелеку" як один із найкращих розвідувальних безпілотників бригадного рівня, що здатний розвивати швидкість до 140 км і коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 км.

"Саме тому ми закупили для ЗСУ 25 комплексів "Лелека", - пояснює керівник військового відділу Фонду Андрій Римарук, - кожен із яких коштує 1 440 000 гривень і складається з двох літаків та наземної станції. Перші комплекси Фонд вже передає армії, а до кінця літа ми очікуємо загалом 50 літаків та 25 наземних станцій до них. Ці "Лелеки" покриють потреби у подібних безпілотниках 25 підрозділів".

Через Роскомнагляд сайт найбільшого українського фонду допомоги військовим заблокували

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