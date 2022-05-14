ЗСУ перейшли в контрнаступ у районі Ізюма на Харківщині
На Ізюмському напрямку у Харківській області Сили оборони України перейшли у контрнаступ
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Найгарячішою точкою у нас залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли у контрнаступ. Ворог по деяких напрямках відступає - це результат характеру наших Збройних сил", - йдеться у повідомленні.
За його даними, ворог сконцентрував багато техніки та велику кількість живої сили на цьому напрямку.
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