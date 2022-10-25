ЗСУ під Херсоном знищили базу окупантів. Допомогли "тіктокерські здібності" кадирівців

Про це у своєму facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він розповів, що кадирівці "евакуювалися" на лівий берег Херсона, де активно знімали на селфі свій відпочинок та розміщення бази. Завдяки цим фото ЗСУ виявили місцезнаходження кадирівців та знищити ворожу базу. Хлань повідомляє, що 40 окупантів загинуло, 60 зазнали поранень.

"Завдяки своїм тіктокерським здібностям і відео розміщення вони фактично самі повідомили своє місцезнаходження, а нашим Збройним Силам лишилось тільки їх "відпрацювати"", - розповів Хлань.

25 жовтня у Генштабі повідомили, що ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.

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