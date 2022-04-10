ЗСУ показали ефектне знищення складу російських боєприпасів на Донеччині
У Новомайорському на Донеччині українські розвідники підірвали склад із боєприпасами окупантів
Про це повідомило оперативне командування "Схід".
"Українські розвідники в районі відповідальності ОТУ "Схід" виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно нанесли вогневого ураження", - ідеться в дописі.
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