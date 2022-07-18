ЗСУ попередили про мінну загрозу: можуть дрейфувати
Через дводенний шторм у Чорному морі біля берегів України можуть з’явитися ворожі морські міни
Про це пише Оперативного командування "Південь" у фейсбук.
Українські військові попередили, що мінна небезпека в прибережних зонах підвищена, оскільки через шторм міни можуть дрейфувати, зокрема до берега.
ОК "Південь" також наголошує про збереження ракетної загрози з боку російських військ.
"У Чорному морі знову підстерігають два ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також три великі десантні кораблі", - йдеться в повідомленні.
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