Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, яке опубліковане в Telegram.

"Ситуація на передовій - без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області - там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку", - зазначив президент.

Він наголосив, що у Харківській області тривають російські артилерійські обстріли.

"Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці. На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину", - підсумував Зеленський.