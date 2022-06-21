ЗСУ посилюють захист на Луганщині через тактичні рухи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 21 червня
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, яке опубліковане в Telegram.
"Ситуація на передовій - без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області - там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку", - зазначив президент.
Він наголосив, що у Харківській області тривають російські артилерійські обстріли.
"Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці. На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину", - підсумував Зеленський.
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