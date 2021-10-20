ЗСУ провели артилерійські навчання біля адмінкордону з Кримом

Про це повідомляє пресцентр Командування об'єднаних сил ЗСУ.

В угрупуванні військ “Південь”, що підпорядковане Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, на одному з найбільш загрозливих напрямків проведено тренування артилерійських протитанкових резервів щодо реагування на прорив живої сили та броньованої техніки умовного противника, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що військові здійснили вихід на рубіж відкриття вогню, облаштували позиції, здійснили артилерійську розвідку та наведення гармат за цілевказівками корегувальників.

За його словами, подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу.

"Їхня головна мета - підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу артилерійських розрахунків. Під час тренувань, протитанкісти показали, що у разі різкої зміни обставин - військові будуть готові якісно виконати поставлене завдання", - повідомив він.





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