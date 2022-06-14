ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Слов’янськ. Місто надійно укріплене, - аналітик Defence Express Згурець
Аналітик Defence Express Сергій Згурець розповів, що всі спроби ворога наступати в бік Слов’янська успішно відбиваються Збройними силами України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Збройні сили України успішно відбивають всі спроби ворога наступати на Слов’янськ. Ворог намагається наступати на місто з різних напрямків. Біля Слов’янська жодного помітного просування не помітно. Сьогодні Слов’янськ і Краматорськ мають дуже хорошу оборону. Міста дуже надійно укріплені", - розповів Згурець.
Згурець додав, що в цій ділянці фронту Збройні сили України отримали підкріплення.
"На ділянці фронту біля Слов’янська ЗСУ отримали підкріплення та надійно тримають оборону. Росіяни намагаються атакувати з різних напрямків, але поки без успіху. В Слов’янськ було відправлено додаткові підрозділи. Тому місто успішно обороняється", - сказав він.
- 14 червня Генштаб повідомив, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Наразі за підтримки артилерії штурмує Сєверодонецьк.
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