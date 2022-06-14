Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Збройні сили України успішно відбивають всі спроби ворога наступати на Слов’янськ. Ворог намагається наступати на місто з різних напрямків. Біля Слов’янська жодного помітного просування не помітно. Сьогодні Слов’янськ і Краматорськ мають дуже хорошу оборону. Міста дуже надійно укріплені", - розповів Згурець.

Згурець додав, що в цій ділянці фронту Збройні сили України отримали підкріплення.

"На ділянці фронту біля Слов’янська ЗСУ отримали підкріплення та надійно тримають оборону. Росіяни намагаються атакувати з різних напрямків, але поки без успіху. В Слов’янськ було відправлено додаткові підрозділи. Тому місто успішно обороняється", - сказав він.

14 червня Генштаб повідомив, що ​​противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Наразі за підтримки артилерії штурмує Сєверодонецьк.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb