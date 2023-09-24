ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка
Речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики
Про це він розповів у ефірі телемарафону.
Таким чином речник прокоментував ситуацію з логістикою ворога на Бахмутському напрямку.
"Один зі шляхів (логістичних - ред.), ми вже можемо до нього добивати різними нашими вогневими засобами, це траса Бахмут - Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА. Окрім цього, всі артилерійські системи, враховуючи старі радянські й вже сучасні, для них це не дистанція, і можна завдавати ефективного ураження", - каже він.
Євлаш розповів, що у ворога ще залишається декілька логістичних трас на Бахмутському напрямку, проте ЗСУ продовжують перерізати їх.
"У противника все ще залишається декілька логістичних трас, якими він забезпечує бахмутське угруповання, проте ми продовжуємо різати ці логістичні шляхи, аби знекровити угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", - каже речник.
- 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
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