Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті після успіхів ЗСУ біля Бахмута

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що звільнені селища знаходяться приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

За даними розвідки, цей тактичний успіх наближає українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить по насипу між Кліщівкою і Т 05-13, створюючи готову оборону.

"Недавнє передислокування російських повітряно-десантних сил з Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута", - вважають у розвідці.