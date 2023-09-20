Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті після успіхів ЗСУ біля Бахмута
З 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка біля Бахмута. Через дислокацію росіян на Мелітопольський напрямок їхня оборона на Донеччині послабилась
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що звільнені селища знаходяться приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.
За даними розвідки, цей тактичний успіх наближає українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить по насипу між Кліщівкою і Т 05-13, створюючи готову оборону.
"Недавнє передислокування російських повітряно-десантних сил з Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута", - вважають у розвідці.
- Протягом минулої доби російські загарбники намагалися безуспішно наступати на Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.
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