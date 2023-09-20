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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони ліквідували 520 окупантів, 7 танків і 37 дронів

20 вересня, 2023 середа
08:00
Війна з Росією розбита російська техніка

Протягом минулої доби російські загарбники намагалися безуспішно наступати на Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Натомість українські військові знищили 520 окупантів і 7 танків

Про це пише Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 273 980 (+520) осіб
  • танків ‒ 4635 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17)
  • артилерійських систем – 6096 (+34)
  • РСЗВ – 779 (+1)
  • засобів ППО ‒ 526 (+0)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37)
  • крилатих ракет ‒ 1479 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32)
  • спеціальної техніки ‒ 906 (+3)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Армія РФ намагалася наступати на трьох напрямках, проте безуспішно

Про це 20 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Росіяни завдали 9 ракетних та 79 авіаційних ударів по території України

За минулу добу Росія атакувала Україну 31 ударним БПЛА типу Shahed-136/131, з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони України. Від ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Унаслідок таких терористичних дій Кремля, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області; Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили 3 пункти управління та ЗРК ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

  • У вівторок, 19 вересня, російські терористи обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині: внаслідок ворожої атаки двоє людей зазнали поранень.
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