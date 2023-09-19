Росіяни вдарили по Середині-Буді на Сумщині: поранено двох людей

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що ворог вдарив по місту Середина-Буда Шосткинського району близько 11:30. Внаслідок російської атаки поранень зазнали двоє місцевих жителів: 62-річний чоловік та 66-річна жінка. Вони перебували на території власного домогосподарства. Крім того, було пошкоджено два будинки.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у прокуратурі.