Росіяни вдарили по Середині-Буді на Сумщині: поранено двох людей
У вівторок, 19 вересня, російські терористи обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині: внаслідок ворожої атаки двоє людей зазнали поранень
Про це інформує Сумська обласна прокуратура.
Зазначається, що ворог вдарив по місту Середина-Буда Шосткинського району близько 11:30. Внаслідок російської атаки поранень зазнали двоє місцевих жителів: 62-річний чоловік та 66-річна жінка. Вони перебували на території власного домогосподарства. Крім того, було пошкоджено два будинки.
"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали у прокуратурі.
- 19 вересня російська армія обстріляла херсонський тролейбус. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції та пасажир, ще один чоловік отримав поранення.
- Того ж дня росіяни атакували керованою авіабомбою Куп'янськ: загинули три людини.
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