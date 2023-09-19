РФ атакувала авіабомбою Куп'янськ: загинули 3 людини
Російська окупаційна армія у вівторок, 19 вересня, завдала удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинули три людини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ", - написав він.
Зазначається, внаслідок ворожого удару загинули три людини. На місці влучання працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
- 17 вересня російська армія з артилерії обстріляла передмістя Куп'янська. Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок.
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