Росіяни вдарили з артилерії по передмістю Куп'янська
17 вересня близько 12:00 російські військовослужбовці з артилерії обстріляли село Подоли на Харківщині. Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
За даними слідства, 17 вересня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли, що знаходиться в передмісті Куп'янська Харківської області. За попередніми даними, ворог наніс вогневе ураження з артилерії.
Повідомляється, що зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове рлзслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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У ніч з 16 на 17 вересня російські терористи завдали ракетних ударів по місту Харків. Крім того, на Одещині є влучання по сільськогосподарським угіддям і зерносховищу.
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