Росіяни вдарили з артилерії по передмістю Куп'янська

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, 17 вересня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли, що знаходиться в передмісті Куп'янська Харківської області. За попередніми даними, ворог наніс вогневе ураження з артилерії.

Повідомляється, що зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове рлзслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).