Росія обстрілює Харків у ніч на 17 вересня

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у заяві Синєгубова.

Жодної офіційної інформації про постраждалих/руйнування станом на 00:40 неділі, 17 вересня, немає. Повітряну тривогу також оголошено на Полтавщині та Дніпропетровщині.