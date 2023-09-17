Росія обстрілює Харків у ніч на 17 вересня
У ніч з 16 на 17 вересня російські терористи завдають ударів по Харкову
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у заяві Синєгубова.
Жодної офіційної інформації про постраждалих/руйнування станом на 00:40 неділі, 17 вересня, немає. Повітряну тривогу також оголошено на Полтавщині та Дніпропетровщині.
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