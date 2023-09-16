У Херсоні ввечері 16 вересня прогриміли вибухи: Росія обстрілює місто
Ввечері суботи, 16 вересня, російські терористи обстріляли Херсон
Про це повідомив начальник Херсонської міської ВА Роман Мрочко.
"У Херсоні лунають вибухи. Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!", - пише Мрочко.
Повідомлення про обстріл з'явилось о 22:11 суботи, 16 вересня. Станом на 22:23 інформації про постраждалих - немає.
- 16 вересня російська окупаційна армія у суботу, 16 вересня, обстріляла місто Берислав на Херсонщині, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька.
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